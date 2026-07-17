Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Heute geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent fester bei 10 575,27 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,165 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 572,39 Punkten, nach 10 572,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 582,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 549,12 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,736 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 508,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 667,63 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 8 972,64 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,27 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAT (+ 2,95 Prozent auf 46,69 GBP), Imperial Brands (+ 2,17 Prozent auf 28,66 GBP), RELX (+ 2,00 Prozent auf 25,52 GBP), Vodafone Group (+ 1,89 Prozent auf 1,18 GBP) und Experian (+ 1,83 Prozent auf 27,30 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Burberry (-3,75 Prozent auf 10,79 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,79 Prozent auf 13,70 GBP), Antofagasta (-2,68 Prozent auf 34,92 GBP), Anglo American (-2,30 Prozent auf 34,05 GBP) und Barclays (-1,79 Prozent auf 5,15 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 3 954 408 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 299,227 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at