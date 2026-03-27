Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Fokus 27.03.2026 09:31:19

Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Das macht der FTSE 100 heute.

Um 09:13 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 9 997,51 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 9 972,30 Punkten in den Handel, nach 9 972,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 024,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 972,30 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,797 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 910,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 666,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,466 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 3,43 Prozent auf 143,04 GBP), 3i (+ 1,96 Prozent auf 23,44 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 78,63 GBP), NatWest Group (+ 1,46 Prozent auf 5,43 GBP) und Aviva (+ 0,90 Prozent auf 5,97 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-1,52 Prozent auf 0,69 GBP), RS Group (-1,51 Prozent auf 5,56 GBP), Marks Spencer (-1,40 Prozent auf 3,26 GBP), Next (-1,40 Prozent auf 123,65 GBP) und Compass Group (-1,34 Prozent auf 20,57 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 144 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 247,925 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 27,40 1,48% 3i plc
AstraZeneca PLC 163,90 3,24% AstraZeneca PLC
Aviva PLC Registered Shs 6,85 -0,72% Aviva PLC Registered Shs
Compass Group plc 23,36 -2,67% Compass Group plc
Flutter Entertainment 86,32 -2,90% Flutter Entertainment
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,79 -1,88% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,81 -1,75% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,05 -2,33% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 3,73 -2,61% Marks & Spencer plc
NatWest Group PLC Registered Shs 6,14 -1,85% NatWest Group PLC Registered Shs
Next PLC 141,00 -2,76% Next PLC
RS Group PLC Registered Shs 6,39 -2,29% RS Group PLC Registered Shs
Schroders PLC Registered Shs 6,60 -0,53% Schroders PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 967,35 -0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen