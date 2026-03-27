Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Um 09:13 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 9 997,51 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 9 972,30 Punkten in den Handel, nach 9 972,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 024,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 972,30 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,797 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 910,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 666,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,466 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 3,43 Prozent auf 143,04 GBP), 3i (+ 1,96 Prozent auf 23,44 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 78,63 GBP), NatWest Group (+ 1,46 Prozent auf 5,43 GBP) und Aviva (+ 0,90 Prozent auf 5,97 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-1,52 Prozent auf 0,69 GBP), RS Group (-1,51 Prozent auf 5,56 GBP), Marks Spencer (-1,40 Prozent auf 3,26 GBP), Next (-1,40 Prozent auf 123,65 GBP) und Compass Group (-1,34 Prozent auf 20,57 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 144 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 247,925 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at