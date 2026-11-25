Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,46 Prozent auf 10 515,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,170 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,009 Prozent fester bei 10 468,06 Punkten, nach 10 467,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 467,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 529,27 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 10 690,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 886,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der FTSE 100 9 609,53 Punkte auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,67 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Burberry (+ 2,37 Prozent auf 11,89 GBP), Diageo (+ 1,91 Prozent auf 19,46 GBP), J Sainsbury (+ 1,72 Prozent auf 3,48 GBP), Barratt Developments (+ 1,68 Prozent auf 3,08 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 1,68 Prozent auf 58,04 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Auto Trader Group (-1,85 Prozent auf 5,40 GBP), Ithaca Energy (-1,81 Prozent auf 2,27 GBP), Computacenter (-1,40 Prozent auf 45,00 GBP), Antofagasta (-1,30 Prozent auf 25,13 GBP) und Rolls-Royce (-1,17 Prozent auf 12,87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 610 179 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 260,745 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at