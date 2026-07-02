Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich mittags im Plus

Für den FTSE 100 geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,45 Prozent auf 10 525,39 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,135 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10 477,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 478,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 534,42 Punkte, das Tagestief hingegen 10 436,76 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,167 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 373,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 436,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 774,69 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola European Partners (+ 6,03 Prozent auf 106,10 USD), Tesco (+ 2,71 Prozent auf 4,72 GBP), BAE Systems (+ 2,50 Prozent auf 19,27 GBP), Compass Group (+ 2,50 Prozent auf 32,83 USD) und Airtel Africa (+ 2,28 Prozent auf 3,32 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen RELX (-2,29 Prozent auf 23,06 GBP), Sage (-1,58 Prozent auf 8,33 GBP), Computacenter (-1,54 Prozent auf 43,46 GBP), Rio Tinto (-1,51 Prozent auf 69,90 GBP) und JD Sports Fashion (-1,50 Prozent auf 0,83 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 18 654 269 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,055 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at