Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,72 Prozent auf 10 211,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,804 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 138,09 Punkten, nach 10 138,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 213,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 138,09 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,233 Prozent nach. Vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 865,97 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 9 515,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 545,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,62 Prozent nach oben. Bei 10 257,75 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 2,74 Prozent auf 2,70 GBP), BAT (+ 2,47 Prozent auf 43,53 GBP), Land Securities Group (+ 2,36 Prozent auf 6,51 GBP), easyJet (+ 2,30 Prozent auf 4,94 GBP) und StJamess Place (+ 2,17 Prozent auf 14,80 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Beazley (-4,81 Prozent auf 10,69 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,04 Prozent auf 1,68 GBP), Fresnillo (-1,28 Prozent auf 39,98 GBP), Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 65,57 GBP) und Antofagasta (-1,20 Prozent auf 35,52 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 155 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 242,457 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

