Starker Wochentag in London: FTSE 100 klettert am Nachmittag

Der FTSE 100 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,08 Prozent höher bei 10 332,28 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,914 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 323,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10 323,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 408,36 Punkte, das Tagestief hingegen 10 321,87 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 667,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 627,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 699,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,83 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 6,59 Prozent auf 3,33 GBP), 3i (+ 4,85 Prozent auf 21,83 GBP), Diploma (+ 4,30 Prozent auf 69,10 GBP), Rightmove (+ 3,76 Prozent auf 4,22 GBP) und Sage (+ 3,26 Prozent auf 9,11 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-3,45 Prozent auf 32,18 GBP), Antofagasta (-3,38 Prozent auf 36,58 GBP), Compass Group (-3,18 Prozent auf 31,69 USD), Metlen Energy Metals (-3,12 Prozent auf 37,22 EUR) und Anglo American (-2,88 Prozent auf 36,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 77 983 084 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 261,958 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at