Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Heute halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,14 Prozent fester bei 10 353,81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,979 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent tiefer bei 10 338,38 Punkten in den Handel, nach 10 338,95 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 333,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 395,71 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 10 363,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 780,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 774,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,05 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell easyJet (+ 4,59 Prozent auf 4,58 GBP), Antofagasta (+ 3,29 Prozent auf 42,76 GBP), Kingfisher (+ 3,22 Prozent auf 2,85 GBP), Standard Chartered (+ 2,89 Prozent auf 20,67 GBP) und Ocado Group (+ 2,84 Prozent auf 2,07 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-5,56 Prozent auf 3,33 GBP), Experian (-3,55 Prozent auf 25,81 GBP), BAT (-3,41 Prozent auf 44,25 GBP), Sage (-3,11 Prozent auf 8,79 GBP) und RELX (-2,40 Prozent auf 24,82 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 34 886 141 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 277,069 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at