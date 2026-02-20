Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit Kursplus

So bewegt sich der FTSE 100 am fünften Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,63 Prozent auf 10 694,17 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,106 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 627,04 Punkte an der Kurstafel, nach 10 627,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 626,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 713,10 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 2,37 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Wert von 10 126,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der FTSE 100 9 527,65 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 662,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 715,77 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 2,40 Prozent auf 1,90 GBP), Diageo (+ 2,19 Prozent auf 18,20 GBP), Barclays (+ 2,04 Prozent auf 4,78 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,01 Prozent auf 1,04 GBP) und Fresnillo (+ 1,89 Prozent auf 39,39 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BP (-1,44 Prozent auf 4,72 GBP), easyJet (-0,44 Prozent auf 4,73 GBP), Rightmove (-0,44 Prozent auf 4,29 GBP), Intermediate Capital Group (-0,35 Prozent auf 17,22 GBP) und Rentokil Initial (-0,26 Prozent auf 4,61 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 973 673 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 275,461 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,16 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at