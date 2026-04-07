Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag fester

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,10 Prozent auf 10 447,10 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,963 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 436,20 Punkten in den Handel, nach 10 436,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 487,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 399,45 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 10 284,75 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 10 048,21 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 7 702,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 6,98 Prozent auf 2,57 GBP), Ocado Group (+ 4,12 Prozent auf 1,90 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,13 Prozent auf 13,08 GBP), Imperial Brands (+ 2,21 Prozent auf 31,45 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,10 Prozent auf 0,72 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Rolls-Royce (-2,43 Prozent auf 11,60 GBP), Melrose Industries (-2,04 Prozent auf 5,19 GBP), BAE Systems (-1,40 Prozent auf 22,57 GBP), 3i (-1,28 Prozent auf 26,53 GBP) und SSE (-1,03 Prozent auf 27,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 35 576 886 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,329 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at