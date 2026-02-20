Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,15 Prozent auf 10 642,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,106 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 627,04 Punkte an der Kurstafel, nach 10 627,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 674,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 626,69 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10 126,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 527,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 662,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,95 Prozent zu Buche. Bei 10 715,77 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 3,17 Prozent auf 12,12 GBP), StJamess Place (+ 1,97 Prozent auf 12,96 GBP), Diageo (+ 1,90 Prozent auf 18,15 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,67 Prozent auf 79,08 GBP) und Sage (+ 1,66 Prozent auf 8,20 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BP (-1,03 Prozent auf 4,74 GBP), Tesco (-0,72 Prozent auf 4,93 GBP), J Sainsbury (-0,68 Prozent auf 3,52 GBP), Rentokil Initial (-0,56 Prozent auf 4,60 GBP) und BAE Systems (-0,55 Prozent auf 21,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 051 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 275,461 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at