Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 9 586,51 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,731 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 534,89 Punkten, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 521,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 9 597,65 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 645,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 321,40 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 291,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 5,98 Prozent auf 3,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,91 Prozent auf 44,78 EUR), Airtel Africa (+ 4,87 Prozent auf 3,10 GBP), NatWest Group (+ 3,46 Prozent auf 6,03 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 3,34 Prozent auf 0,90 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Beazley (-8,66 Prozent auf 7,86 GBP), Intertek (-4,80 Prozent auf 46,36 GBP), easyJet (-3,30 Prozent auf 4,65 GBP), Auto Trader Group (-2,30 Prozent auf 6,38 GBP) und Compass Group (-2,16 Prozent auf 23,96 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 749 498 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 243,962 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at