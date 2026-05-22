Starker Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester

Am Freitag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 10 488,72 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,988 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10 443,11 Punkten, nach 10 443,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 492,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 435,53 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 2,88 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der FTSE 100 bei 10 476,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 10 686,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 739,26 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,40 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 3,91 Prozent auf 29,80 GBP), BT Group (+ 3,55 Prozent auf 2,27 GBP), Whitbread (+ 2,70 Prozent auf 24,31 GBP), Marks Spencer (+ 2,47 Prozent auf 3,59 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,29 Prozent auf 15,04 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil ConvaTec (-2,46 Prozent auf 1,99 GBP), Rightmove (-2,29 Prozent auf 4,01 GBP), Prudential (-1,75 Prozent auf 11,25 GBP), BP (-1,24 Prozent auf 5,58 GBP) und Burberry (-0,90 Prozent auf 11,07 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 081 688 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,201 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2027 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at