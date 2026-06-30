Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 10 497,12 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,124 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 484,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 483,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 613,18 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 10 409,28 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 127,96 Punkten auf. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 8 760,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,49 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 3,34 Prozent auf 9,52 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,27 Prozent auf 14,71 GBP), Melrose Industries (+ 2,79 Prozent auf 4,75 GBP), StJamess Place (+ 2,58 Prozent auf 12,12 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,11 Prozent auf 1,11 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Entain (-5,48 Prozent auf 5,59 GBP), Smith Nephew (-4,63 Prozent auf 10,91 GBP), Vodafone Group (-3,72 Prozent auf 1,00 GBP), BT Group (-3,11 Prozent auf 1,90 GBP) und Burberry (-3,01 Prozent auf 10,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 139 707 855 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,985 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at