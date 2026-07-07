Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich

Der FTSE 100 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent auf 10 669,18 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,203 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent leichter bei 10 651,30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 651,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 671,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 651,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 10 368,05 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 10 348,79 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 8 806,53 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,22 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rentokil Initial (+ 2,43 Prozent auf 4,56 GBP), RELX (+ 2,34 Prozent auf 24,49 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,27 Prozent auf 29,79 GBP), Unilever (+ 1,99 Prozent auf 46,48 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 1,97 Prozent auf 51,88 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-3,51 Prozent auf 37,68 GBP), Fresnillo (-3,25 Prozent auf 27,59 GBP), Anglo American (-2,88 Prozent auf 36,75 GBP), Rio Tinto (-2,42 Prozent auf 68,66 GBP) und Glencore (-1,72 Prozent auf 5,07 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 446 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 291,858 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at