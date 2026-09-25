BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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FTSE 100-Kursverlauf 25.09.2026 17:58:47

Starker Wochentag in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100

Starker Wochentag in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100

In London war am fünften Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10 695,25 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,179 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 679,89 Punkten, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 753,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 666,95 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,339 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 10 886,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 529,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 213,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,26 Prozent auf 145,80 GBP), Computacenter (+ 3,24 Prozent auf 54,10 GBP), Pershing Square (+ 2,76 Prozent auf 37,22 GBP), Standard Chartered (+ 2,48 Prozent auf 23,13 GBP) und Fresnillo (+ 2,37 Prozent auf 28,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ithaca Energy (-3,58 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-2,33 Prozent auf 5,59 GBP), Bunzl (-1,86 Prozent auf 26,38 GBP), BAT (-1,48 Prozent auf 41,80 GBP) und GSK (-1,39 Prozent auf 18,51 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 80 641 425 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 168,00 1,82% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,62 1,69% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,76 -0,87% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,42 -1,53% BP plc (British Petrol)
Bunzl plc 31,00 -1,27% Bunzl plc
Computacenter PLC 63,00 3,28% Computacenter PLC
Fresnillo PLC 33,42 2,14% Fresnillo PLC
GSK PLC Registered Shs 21,40 -1,79% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,63 0,63% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,28 -2,78% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,27 1,36% Lloyds Banking Group
Pershing Square Holdings 43,50 2,35% Pershing Square Holdings
Standard Chartered plc 27,20 2,60% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 695,25 0,14%

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