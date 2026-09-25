BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|FTSE 100-Kursverlauf
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25.09.2026 17:58:47
Starker Wochentag in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100
Am Freitag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10 695,25 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,179 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 679,89 Punkten, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 753,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 666,95 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,339 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 10 886,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 529,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 213,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,48 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,26 Prozent auf 145,80 GBP), Computacenter (+ 3,24 Prozent auf 54,10 GBP), Pershing Square (+ 2,76 Prozent auf 37,22 GBP), Standard Chartered (+ 2,48 Prozent auf 23,13 GBP) und Fresnillo (+ 2,37 Prozent auf 28,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ithaca Energy (-3,58 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-2,33 Prozent auf 5,59 GBP), Bunzl (-1,86 Prozent auf 26,38 GBP), BAT (-1,48 Prozent auf 41,80 GBP) und GSK (-1,39 Prozent auf 18,51 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 80 641 425 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus
2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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12:26
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|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|168,00
|1,82%
|Barratt Developments PLC
|3,62
|1,69%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,76
|-0,87%
|BP plc (British Petrol)
|6,42
|-1,53%
|Bunzl plc
|31,00
|-1,27%
|Computacenter PLC
|63,00
|3,28%
|Fresnillo PLC
|33,42
|2,14%
|GSK PLC Registered Shs
|21,40
|-1,79%
|HSBC Holdings plc
|17,63
|0,63%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,28
|-2,78%
|Lloyds Banking Group
|1,27
|1,36%
|Pershing Square Holdings
|43,50
|2,35%
|Standard Chartered plc
|27,20
|2,60%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 695,25
|0,14%
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