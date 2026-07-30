Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,20 Prozent stärker bei 10 930,58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,234 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,010 Prozent tiefer bei 10 907,37 Punkten, nach 10 908,41 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 979,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 865,37 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,81 Prozent nach oben. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 10 497,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 378,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 979,60 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 4,84 Prozent auf 14,47 GBP), Rio Tinto (+ 2,69 Prozent auf 71,65 GBP), Antofagasta (+ 2,48 Prozent auf 36,37 GBP), Croda International (+ 2,33 Prozent auf 32,95 GBP) und Standard Chartered (+ 2,18 Prozent auf 22,04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rentokil Initial (-17,70 Prozent auf 3,65 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-3,59 Prozent auf 88,68 GBP), Haleon (-2,92 Prozent auf 3,69 GBP), Sage (-2,34 Prozent auf 9,98 GBP) und AstraZeneca (-2,13 Prozent auf 128,54 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 45 090 075 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at