Starker Wochentag in Moskau: RTS im Aufwind

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Moskau zuversichtlich.

Um 12:01 Uhr klettert der RTS im MICEX-Handel um 1,95 Prozent auf 1 024,84 Punkte. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,626 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,61 Prozent auf 1 021,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 005,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 017,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 029,06 Punkten verzeichnete.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 3,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, betrug der RTS-Kurs 1 049,65 Punkte. Der RTS stand vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 1 004,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der RTS bei 954,53 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,41 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich aktuell Rostelecom PJSC (+ 2,64 Prozent auf 76,11 RUB), Polymetal (+ 2,51 Prozent auf 539,00 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,87 Prozent auf 7 019,50 RUB), Mechel (+ 1,73 Prozent auf 230,79 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,72 Prozent auf 182,29 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil TMK (-1,24 Prozent auf 219,04 RUB), Novolipetsk Steel (-1,22 Prozent auf 198,90 RUB), Bashneft Pref (-1,00 Prozent auf 1 536,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-0,99 Prozent auf 41 880,00 RUB) und Bashneft (-0,84 Prozent auf 2 001,00 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 347 180 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,439 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die RTS-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Mit 55,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie an.

Redaktion finanzen.at