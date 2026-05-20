UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 20.05.2026 20:03:50

Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones

Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,11 Prozent stärker bei 49 912,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,561 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent fester bei 49 696,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 363,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 49 235,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 981,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,871 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 49 442,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 42 677,24 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,16 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 4,82 Prozent auf 973,52 USD), Nike (+ 4,03 Prozent auf 44,13 USD), Boeing (+ 3,46 Prozent auf 222,45 USD), Sherwin-Williams (+ 2,60 Prozent auf 306,84 USD) und Walt Disney (+ 2,36 Prozent auf 104,70 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,05 Prozent auf 193,21 USD), UnitedHealth (-1,66 Prozent auf 382,78 USD), Walmart (-1,58 Prozent auf 132,08 USD), Merck (-0,75 Prozent auf 113,38 USD) und Cisco (-0,55 Prozent auf 114,74 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 189 403 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu UnitedHealth Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 190,14 -0,34% Boeing Co.
Chevron Corp. 165,70 0,16% Chevron Corp.
Cisco Inc. 98,28 0,24% Cisco Inc.
Goldman Sachs 845,60 0,33% Goldman Sachs
Merck Co. 97,71 0,51% Merck Co.
Nike Inc. 37,97 0,01% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 191,18 -0,29% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 264,20 0,23% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 262,50 -0,30% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 328,60 -0,18% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 41,03 -0,22% Verizon Inc.
Walmart 109,72 -2,83% Walmart
Walt Disney 89,29 -0,53% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 749,47 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:35 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen