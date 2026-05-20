Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,11 Prozent stärker bei 49 912,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,561 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent fester bei 49 696,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 363,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 49 235,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 981,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,871 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 49 442,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 42 677,24 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,16 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 4,82 Prozent auf 973,52 USD), Nike (+ 4,03 Prozent auf 44,13 USD), Boeing (+ 3,46 Prozent auf 222,45 USD), Sherwin-Williams (+ 2,60 Prozent auf 306,84 USD) und Walt Disney (+ 2,36 Prozent auf 104,70 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,05 Prozent auf 193,21 USD), UnitedHealth (-1,66 Prozent auf 382,78 USD), Walmart (-1,58 Prozent auf 132,08 USD), Merck (-0,75 Prozent auf 113,38 USD) und Cisco (-0,55 Prozent auf 114,74 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 189 403 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at