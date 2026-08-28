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Index-Performance im Fokus 28.08.2026 18:00:23

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Am Mittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,13 Prozent stärker bei 53 638,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,481 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 53 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53 569,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53 498,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53 819,65 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,708 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 52 747,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50 668,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 636,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,86 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD), Salesforce (+ 3,67 Prozent auf 261,30 USD), Apple (+ 2,29 Prozent auf 321,79 USD), Nike (+ 2,06 Prozent auf 39,23 USD) und Microsoft (+ 1,88 Prozent auf 514,58 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil 3M (-2,71 Prozent auf 173,98 USD), NVIDIA (-2,17 Prozent auf 223,03 USD), Honeywell Technologies (-2,04 Prozent auf 215,90 USD), Caterpillar (-1,63 Prozent auf 803,65 USD) und Merck (-1,30 Prozent auf 147,60 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 046 124 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,356 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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