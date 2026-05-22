Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,63 Prozent höher bei 29 542,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 29 476,29 Punkten in den Handel, nach 29 357,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29 476,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 634,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 26 937,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 012,62 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Stand von 21 112,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,20 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 14,37 Prozent auf 110,65 USD), Workday (+ 9,18 Prozent auf 133,04 USD), Atlassian (+ 7,57 Prozent auf 88,40 USD), Ross Stores (+ 7,56 Prozent auf 233,60 USD) und Zscaler (+ 5,57 Prozent auf 180,54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-3,38 Prozent auf 94,48 USD), JDcom (-2,16 Prozent auf 30,79 USD), Baker Hughes (-1,03 Prozent auf 65,12 USD), Costco Wholesale (-1,00 Prozent auf 1 039,90 USD) und Starbucks (-0,84 Prozent auf 103,26 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 718 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,659 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at