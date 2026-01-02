Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,06 Prozent stärker bei 48 093,34 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,052 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,641 Prozent auf 48 371,52 Punkte an der Kurstafel, nach 48 063,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 253,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 47 853,04 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 47 474,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 519,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 392,27 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,56 Prozent auf 593,24 USD), UnitedHealth (+ 2,77 Prozent auf 339,24 USD), Boeing (+ 2,66 Prozent auf 222,89 USD), Sherwin-Williams (+ 1,70 Prozent auf 329,55 USD) und NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 189,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-3,25 Prozent auf 256,31 USD), Travelers (-2,28 Prozent auf 283,45 USD), Amazon (-2,22 Prozent auf 225,70 USD), Microsoft (-2,09 Prozent auf 473,53 USD) und IBM (-1,67 Prozent auf 291,26 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 319 406 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,863 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

