WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 21.01.2026 18:01:15

Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent fester bei 23 008,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,276 Prozent auf 23 017,68 Punkte an der Kurstafel, nach 22 954,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 949,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 260,29 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 23 307,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 953,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 756,78 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,979 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Rambus (+ 17,17 Prozent auf 129,00 USD), Intel (+ 10,61 Prozent auf 53,71 USD), Amkor Technology (+ 9,13 Prozent auf 53,53 USD), Nissan Motor (+ 6,56 Prozent auf 2,60 USD) und Volvo (B) (+ 6,49 Prozent auf 34,48 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AXT (-8,64 Prozent auf 19,56 USD), Netflix (-4,79 Prozent auf 83,08 USD), Donegal Group B (-4,12 Prozent auf 15,83 USD), Oracle (-4,00 Prozent auf 172,73 USD) und Compugen (-3,67 Prozent auf 2,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 005 688 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,862 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Amkor Technology Inc. 44,42 -0,65% Amkor Technology Inc.
AXT Inc. 15,13 -0,13% AXT Inc.
Compugen Ltd. 2,14 1,42% Compugen Ltd.
Donegal Group Inc. (B) 15,99 -1,11% Donegal Group Inc. (B)
Gladstone Commercial Corp. 9,62 -1,43% Gladstone Commercial Corp.
Intel Corp. 39,91 -13,59% Intel Corp.
Intuit Inc. 469,60 0,89% Intuit Inc.
Netflix Inc. 71,34 0,55% Netflix Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,14 -1,85% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 156,64 -0,38% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 152,66 0,85% Oracle Corp.
Rambus Inc. 104,75 -0,90% Rambus Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 136,90 -0,04% Strategy (ex MicroStrategy)
Volvo AB (B) 29,68 -0,20% Volvo AB (B)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 436,02 0,91%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken zum Wochenschluss Verluste ein. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

