Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag springt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,21 Prozent auf 34 168,23 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,530 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,010 Prozent schwächer bei 34 092,61 Punkten, nach 34 095,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 026,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 206,98 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wurde der Dow Jones auf 35 473,13 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.11.2022, einen Wert von 32 827,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,11 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,54 Prozent auf 212,69 USD), Intel (+ 2,08 Prozent auf 38,74 USD), Microsoft (+ 1,60 Prozent auf 362,24 USD), Nike (+ 1,46 Prozent auf 108,82 USD) und Apple (+ 1,25 Prozent auf 181,47 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-2,19 Prozent auf 143,78 USD), Boeing (-1,14 Prozent auf 190,76 USD), Dow (-1,13 Prozent auf 48,78 USD), Amgen (-0,92 Prozent auf 270,31 USD) und Caterpillar (-0,60 Prozent auf 236,85 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4 701 822 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,582 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

