Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 49 422,27 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,705 Prozent auf 48 827,80 Punkte an der Kurstafel, nach 49 174,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 444,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49 206,87 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,231 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 112,45 Punkte taxiert. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Wert von 43 621,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,15 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 3,87 Prozent auf 238,19 USD), UnitedHealth (+ 2,93 Prozent auf 281,98 USD), Salesforce (+ 2,24 Prozent auf 189,57 USD), NVIDIA (+ 2,20 Prozent auf 197,10 USD) und Microsoft (+ 2,17 Prozent auf 397,45 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-3,72 Prozent auf 317,20 EUR), Sherwin-Williams (-2,08 Prozent auf 357,13 USD), Boeing (-1,08 Prozent auf 230,86 USD), Chevron (-1,03 Prozent auf 183,44 USD) und Walt Disney (-0,98 Prozent auf 105,01 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18 661 262 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,945 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

