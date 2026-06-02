Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 51 307,79 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,651 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,161 Prozent höher bei 51 161,10 Punkten, nach 51 078,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 829,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 369,61 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 499,27 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 48 904,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 305,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 369,61 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 5,50 Prozent auf 128,00 USD), Caterpillar (+ 5,14 Prozent auf 909,81 USD), Apple (+ 2,90 Prozent auf 315,20 USD), IBM (+ 2,75 Prozent auf 329,23 USD) und Goldman Sachs (+ 1,53 Prozent auf 1 064,58 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-4,79 Prozent auf 43,73 USD), Salesforce (-4,18 Prozent auf 200,84 USD), Microsoft (-4,17 Prozent auf 441,31 USD), Boeing (-2,94 Prozent auf 217,70 USD) und Amazon (-1,81 Prozent auf 256,52 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 127 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,386 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Mit 5,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at