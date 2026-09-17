Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 51 778,04 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,944 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,27 Prozent höher bei 52 115,40 Punkten, nach 51 461,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 607,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 935,97 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1,84 Prozent zurück. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 53 459,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 492,55 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 46 018,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 219,34 USD), Cisco (+ 2,32 Prozent auf 110,24 USD), Amazon (+ 2,13 Prozent auf 251,19 USD), Caterpillar (+ 2,02 Prozent auf 798,57 USD) und Nike (+ 1,62 Prozent auf 36,36 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,07 Prozent auf 242,85 USD), Boeing (-2,46 Prozent auf 197,00 USD), Walt Disney (-1,53 Prozent auf 105,35 USD), Walmart (-0,66 Prozent auf 106,79 USD) und Honeywell Technologies (-0,56 Prozent auf 206,49 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 27 304 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,12 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at