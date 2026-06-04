Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,73 Prozent im Plus bei 51 561,93 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,796 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,05 Prozent auf 51 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 50 687,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 657,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 50 986,10 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,783 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 48 941,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 739,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 427,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,57 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51 657,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 5,16 Prozent auf 396,47 USD), Goldman Sachs (+ 4,96 Prozent auf 1 092,61 USD), Merck (+ 4,85 Prozent auf 120,26 USD), American Express (+ 3,98 Prozent auf 312,53 USD) und JPMorgan Chase (+ 3,34 Prozent auf 310,89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Verizon (-3,82 Prozent auf 44,87 USD), Honeywell (-2,52 Prozent auf 217,64 USD), Coca-Cola (-2,46 Prozent auf 76,82 USD), IBM (-1,26 Prozent auf 301,77 USD) und Home Depot (-1,00 Prozent auf 267,35 EUR).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39 335 358 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,40 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at