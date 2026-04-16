Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,24 Prozent fester bei 48 578,72 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,722 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,176 Prozent auf 48 549,14 Punkte an der Kurstafel, nach 48 463,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 337,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48 683,45 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der Dow Jones mit 46 946,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.04.2025, mit 39 669,39 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,406 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 3,89 Prozent auf 46,78 USD), Cisco (+ 2,60 Prozent auf 84,50 USD), IBM (+ 2,53 Prozent auf 251,00 USD), Microsoft (+ 2,20 Prozent auf 420,26 USD) und Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 181,22 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-2,26 Prozent auf 218,88 USD), Merck (-2,07 Prozent auf 115,46 USD), Johnson Johnson (-1,73 Prozent auf 234,54 USD), Honeywell (-1,21 Prozent auf 229,38 USD) und Apple (-1,14 Prozent auf 263,40 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32 500 836 Aktien gehandelt. Mit 4,045 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at