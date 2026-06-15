Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1,22 Prozent höher bei 51 826,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,807 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 51 148,73 Punkte an der Kurstafel, nach 51 202,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 857,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 364,55 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Wert von 49 526,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46 558,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 42 197,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 857,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 3,36 Prozent auf 246,57 USD), Boeing (+ 3,32 Prozent auf 226,32 USD), American Express (+ 2,95 Prozent auf 335,03 USD), Caterpillar (+ 2,78 Prozent auf 935,90 USD) und Honeywell (+ 2,70 Prozent auf 226,26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,98 Prozent auf 179,76 USD), Merck (-2,67 Prozent auf 115,87 USD), Coca-Cola (-2,05 Prozent auf 80,93 USD), Walmart (-1,68 Prozent auf 119,01 USD) und Johnson Johnson (-1,60 Prozent auf 237,01 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 959 410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,279 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 9,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at