Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 49 666,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,612 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48 762,93 Zählern und damit 1,79 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49 652,14 Punkte).

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 988,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 653,77 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,13 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 46 565,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bei 48 892,47 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 01.05.2025, einen Stand von 40 752,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 5,00 Prozent auf 284,91 USD), Merck (+ 3,59 Prozent auf 113,10 USD), Salesforce (+ 3,35 Prozent auf 182,45 USD), Amazon (+ 1,98 Prozent auf 270,31 USD) und Microsoft (+ 1,97 Prozent auf 415,83 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amgen (-5,60 Prozent auf 326,86 USD), Chevron (-1,20 Prozent auf 190,99 USD), Sherwin-Williams (-1,11 Prozent auf 318,03 USD), 3M (-1,02 Prozent auf 145,02 USD) und McDonalds (-0,81 Prozent auf 291,22 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11 626 506 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 5,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at