Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels

Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent höher bei 51 900,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26,471 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,164 Prozent tiefer bei 51 765,35 Punkten, nach 51 850,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 887,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 52 317,32 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 52 573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Dow Jones bei 52 498,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 13.10.2025, mit 46 067,58 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,27 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3,86 Prozent auf 242,95 USD), IBM (+ 2,27 Prozent auf 232,17 USD), UnitedHealth (+ 1,59 Prozent auf 384,55 USD), Microsoft (+ 1,52 Prozent auf 549,40 USD) und Goldman Sachs (+ 1,22 Prozent auf 904,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Johnson Johnson (-3,63 Prozent auf 254,15 USD), Caterpillar (-1,14 Prozent auf 790,25 USD), Boeing (-0,92 Prozent auf 187,75 USD), NVIDIA (-0,74 Prozent auf 224,65 USD) und Amgen (-0,68 Prozent auf 414,74 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 583 873 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at