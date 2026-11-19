Um 15:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent höher bei 50 203,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24,650 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,855 Prozent höher bei 50 627,36 Punkten, nach 50 198,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 146,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 50 454,81 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 3,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der Dow Jones bei 51 966,03 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 53 463,05 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der Dow Jones auf 46 138,77 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,76 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,55 Prozent auf 157,83 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,57 Prozent auf 289,16 USD), Microsoft (+ 3,04 Prozent auf 523,72 USD), Salesforce (+ 2,57 Prozent auf 195,30 USD) und IBM (+ 1,85 Prozent auf 232,76 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-2,94 Prozent auf 95,21 USD), Nike (-2,86 Prozent auf 35,27 USD), McDonalds (-2,25 Prozent auf 267,86 USD), Sherwin-Williams (-2,01 Prozent auf 339,62 USD) und Johnson Johnson (-1,99 Prozent auf 267,28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 474 820 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,69 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at