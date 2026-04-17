JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 17.04.2026 22:34:03

Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu

Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der Dow Jones befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,79 Prozent stärker bei 49 447,43 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,043 Prozent schwächer bei 48 557,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 48 578,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48 788,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 717,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 3,62 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 993,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 39 142,23 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3,66 Prozent auf 345,55 USD), Merck (+ 3,13 Prozent auf 119,07 USD), Home Depot (+ 2,94 Prozent auf 295,50 EUR), Goldman Sachs (+ 2,88 Prozent auf 925,95 USD) und Caterpillar (+ 2,85 Prozent auf 794,65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,21 Prozent auf 183,99 USD), Verizon (-0,49 Prozent auf 46,55 USD), Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 234,18 USD), JPMorgan Chase (+ 0,11 Prozent auf 310,29 USD) und Amazon (+ 0,34 Prozent auf 250,56 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 42 190 799 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,103 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,55 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Analysen
15.04.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
15.04.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 212,70 0,52% Amazon
Boeing Co. 189,50 1,84% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 675,60 3,15% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 156,36 -1,89% Chevron Corp.
Goldman Sachs 785,20 2,91% Goldman Sachs
Home Depot 297,30 4,02% Home Depot
Johnson & Johnson 199,16 -0,07% Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co. 263,95 0,44% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 101,00 3,17% Merck Co.
NVIDIA Corp. 171,18 1,76% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 294,10 4,03% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 39,58 -0,38% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 447,43 1,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen