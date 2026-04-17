JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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17.04.2026 22:34:03
Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels zu
Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,79 Prozent stärker bei 49 447,43 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,043 Prozent schwächer bei 48 557,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 48 578,72 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48 788,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 717,98 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 3,62 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 993,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 39 142,23 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3,66 Prozent auf 345,55 USD), Merck (+ 3,13 Prozent auf 119,07 USD), Home Depot (+ 2,94 Prozent auf 295,50 EUR), Goldman Sachs (+ 2,88 Prozent auf 925,95 USD) und Caterpillar (+ 2,85 Prozent auf 794,65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,21 Prozent auf 183,99 USD), Verizon (-0,49 Prozent auf 46,55 USD), Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 234,18 USD), JPMorgan Chase (+ 0,11 Prozent auf 310,29 USD) und Amazon (+ 0,34 Prozent auf 250,56 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 42 190 799 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,103 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,55 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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