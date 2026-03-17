Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch derzeit aufwärts.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent stärker bei 47 205,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,304 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,509 Prozent schwächer bei 46 707,40 Punkten, nach 46 946,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47 428,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 069,22 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 533,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 885,97 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 41 841,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,43 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 46 494,63 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 2,04 Prozent auf 811,00 USD), Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 100,42 USD), American Express (+ 1,50 Prozent auf 302,69 USD), Chevron (+ 1,48 Prozent auf 199,75 USD) und Nike (+ 1,41 Prozent auf 55,56 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Honeywell (-1,74 Prozent auf 230,44 USD), Boeing (-1,22 Prozent auf 210,86 USD), Johnson Johnson (-0,79 Prozent auf 241,28 USD), Amgen (-0,36 Prozent auf 364,94 USD) und Salesforce (-0,29 Prozent auf 197,77 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 437 470 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,874 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at