Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Dow Jones aktuell 25.09.2026 22:34:57

Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,93 Prozent auf 51 828,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,128 Prozent auf 51 415,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 339,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 874,94 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 577,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones 51 920,62 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 947,32 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 2,72 Prozent auf 329,10 USD), Apple (+ 1,53 Prozent auf 341,07 USD), 3M (+ 1,21 Prozent auf 169,55 USD), American Express (+ 1,06 Prozent auf 308,89 USD) und Boeing (+ 0,65 Prozent auf 198,07 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,76 Prozent auf 234,02 USD), IBM (-0,68 Prozent auf 225,51 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR), Coca-Cola (-0,33 Prozent auf 87,81 USD) und McDonalds (-0,22 Prozent auf 236,50 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26 263 417 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

3M Co. 148,60 1,09% 3M Co.
American Express Co. 270,90 1,04% American Express Co.
Apple Inc. 299,10 1,27% Apple Inc.
Boeing Co. 173,86 0,56% Boeing Co.
Coca-Cola Co. 77,11 -0,63% Coca-Cola Co.
Home Depot 257,05 0,29% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 197,60 -0,92% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 207,60 -0,48% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 453,50 3,68% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,37 -0,68% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,78 0,12% NVIDIA Corp.
Salesforce 205,15 -2,24% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 288,80 2,74% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 318,40 0,00% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 828,62 0,93%

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