Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Dow Jones aktuell
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25.09.2026 22:34:57
Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,93 Prozent auf 51 828,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,128 Prozent auf 51 415,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51 349,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 339,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 874,94 Zählern.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 577,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones 51 920,62 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 947,32 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 2,72 Prozent auf 329,10 USD), Apple (+ 1,53 Prozent auf 341,07 USD), 3M (+ 1,21 Prozent auf 169,55 USD), American Express (+ 1,06 Prozent auf 308,89 USD) und Boeing (+ 0,65 Prozent auf 198,07 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,76 Prozent auf 234,02 USD), IBM (-0,68 Prozent auf 225,51 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR), Coca-Cola (-0,33 Prozent auf 87,81 USD) und McDonalds (-0,22 Prozent auf 236,50 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26 263 417 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Anteil.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|148,60
|1,09%
|American Express Co.
|270,90
|1,04%
|Apple Inc.
|299,10
|1,27%
|Boeing Co.
|173,86
|0,56%
|Coca-Cola Co.
|77,11
|-0,63%
|Home Depot
|257,05
|0,29%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|197,60
|-0,92%
|McDonald's Corp.
|207,60
|-0,48%
|Microsoft Corp.
|453,50
|3,68%
|Nike Inc.
|31,37
|-0,68%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|Salesforce
|205,15
|-2,24%
|Sherwin-Williams Co.
|288,80
|2,74%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|318,40
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 828,62
|0,93%
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