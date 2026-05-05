Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Fokus 05.05.2026 22:34:58

Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Schlussendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,73 Prozent auf 49 298,25 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,632 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,970 Prozent stärker bei 49 416,66 Punkten in den Handel, nach 48 941,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 009,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 365,22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 504,67 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 48 908,72 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 41 218,83 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,89 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,41 Prozent auf 904,59 USD), Apple (+ 2,66 Prozent auf 284,18 USD), Cisco (+ 1,80 Prozent auf 94,30 USD), Amgen (+ 1,77 Prozent auf 329,59 USD) und Goldman Sachs (+ 1,73 Prozent auf 918,89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,86 Prozent auf 363,87 USD), Visa (-1,47 Prozent auf 322,03 USD), American Express (-1,02 Prozent auf 315,95 USD), NVIDIA (-1,00 Prozent auf 196,50 USD) und Walt Disney (-0,82 Prozent auf 100,48 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 25 731 412 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu UnitedHealth Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 270,30 -1,10% American Express Co.
Amgen Inc. 281,00 1,87% Amgen Inc.
Apple Inc. 242,60 2,43% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 771,40 3,24% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 80,47 1,65% Cisco Inc.
Goldman Sachs 784,40 1,66% Goldman Sachs
NVIDIA Corp. 167,82 -0,94% NVIDIA Corp.
UnitedHealth Inc. 310,40 -1,90% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 40,51 -0,23% Verizon Inc.
Visa Inc. 275,55 -1,27% Visa Inc.
Walt Disney 85,67 -1,15% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 298,25 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen