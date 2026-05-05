Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Schlussendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,73 Prozent auf 49 298,25 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,632 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,970 Prozent stärker bei 49 416,66 Punkten in den Handel, nach 48 941,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 009,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 365,22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 504,67 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 48 908,72 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 41 218,83 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,89 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,41 Prozent auf 904,59 USD), Apple (+ 2,66 Prozent auf 284,18 USD), Cisco (+ 1,80 Prozent auf 94,30 USD), Amgen (+ 1,77 Prozent auf 329,59 USD) und Goldman Sachs (+ 1,73 Prozent auf 918,89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,86 Prozent auf 363,87 USD), Visa (-1,47 Prozent auf 322,03 USD), American Express (-1,02 Prozent auf 315,95 USD), NVIDIA (-1,00 Prozent auf 196,50 USD) und Walt Disney (-0,82 Prozent auf 100,48 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 25 731 412 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at