Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Der Dow Jones verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 52 249,23 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,314 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,608 Prozent stärker bei 52 154,57 Punkten, nach 51 839,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 890,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 370,65 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51 564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 149,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 323,07 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 7,46 Prozent auf 170,99 USD), Caterpillar (+ 3,39 Prozent auf 893,62 USD), UnitedHealth (+ 3,04 Prozent auf 434,37 USD), Goldman Sachs (+ 2,71 Prozent auf 1 083,57 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,81 Prozent auf 345,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-2,82 Prozent auf 168,90 USD), Walmart (-1,76 Prozent auf 110,23 USD), Home Depot (-1,10 Prozent auf 288,60 EUR), IBM (-1,01 Prozent auf 210,84 USD) und Boeing (-0,95 Prozent auf 207,50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 871 632 Aktien gehandelt. Mit 4,297 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,48 erwartet. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at