Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 48 533,13 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,365 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,04 Prozent auf 47 718,21 Punkte an der Kurstafel, nach 48 218,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 553,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 48 192,30 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 46 558,47 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 149,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 40 524,79 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,312 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 3,40 Prozent auf 248,05 USD), NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 194,04 USD), Microsoft (+ 2,26 Prozent auf 393,06 USD), Nike (+ 1,77 Prozent auf 43,67 USD) und Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 905,67 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,64 Prozent auf 186,71 USD), Cisco (-0,84 Prozent auf 81,66 USD), McDonalds (-0,70 Prozent auf 302,39 USD), Walmart (-0,47 Prozent auf 123,98 USD) und Apple (-0,35 Prozent auf 258,28 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 12 710 829 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,897 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at