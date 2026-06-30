Starker Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 52 259,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 23,031 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51 995,14 Zählern und damit 0,360 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52 182,74 Punkte).

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 286,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52 033,13 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 51 032,46 Punkten. Der Dow Jones lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 45 216,14 Punkten. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 44 094,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52 655,66 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1,50 Prozent auf 217,92 USD), Caterpillar (+ 1,19 Prozent auf 1 045,50 USD), NVIDIA (+ 1,00 Prozent auf 196,91 USD), 3M (+ 0,91 Prozent auf 163,91 USD) und Home Depot (+ 0,85 Prozent auf 306,90 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Procter Gamble (-1,85 Prozent auf 145,70 USD), Walt Disney (-1,49 Prozent auf 97,16 USD), IBM (-1,35 Prozent auf 274,26 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 156,12 USD) und Coca-Cola (-0,83 Prozent auf 81,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4 060 075 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at