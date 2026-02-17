Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 49 533,19 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,174 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 49 439,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 500,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 169,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 732,37 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 49 359,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, stand der Dow Jones bei 46 590,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 44 546,08 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 3,17 Prozent auf 263,88 USD), Nike (+ 2,68 Prozent auf 64,82 USD), American Express (+ 2,08 Prozent auf 344,53 USD), Visa (+ 1,73 Prozent auf 319,50 USD) und Travelers (+ 1,71 Prozent auf 299,23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walmart (-3,76 Prozent auf 128,85 USD), Salesforce (-2,86 Prozent auf 184,29 USD), 3M (-2,44 Prozent auf 167,62 USD), Home Depot (-2,30 Prozent auf 324,75 EUR) und Chevron (-1,74 Prozent auf 180,55 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 40 144 588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,750 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Mit 5,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

