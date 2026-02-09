Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

So performte der Dow Jones am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 50 135,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,710 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2,16 Prozent auf 49 032,19 Punkte an der Kurstafel, nach 50 115,67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 219,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 837,45 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 504,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 987,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 44 303,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 219,40 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 3,11 Prozent auf 413,60 USD), NVIDIA (+ 2,50 Prozent auf 190,04 USD), Cisco (+ 2,31 Prozent auf 86,78 USD), Caterpillar (+ 2,19 Prozent auf 742,12 USD) und Goldman Sachs (+ 1,60 Prozent auf 943,62 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-3,51 Prozent auf 117,65 USD), Travelers (-2,88 Prozent auf 292,82 USD), Nike (-2,36 Prozent auf 62,41 USD), Amgen (-2,21 Prozent auf 375,82 USD) und Home Depot (-2,21 Prozent auf 318,60 EUR).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 873 273 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,799 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent an der Spitze im Index.

