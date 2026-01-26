Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Für den Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 49 412,40 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,672 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,338 Prozent stärker bei 49 264,54 Punkten in den Montagshandel, nach 49 098,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 137,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 488,81 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 47 207,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 424,25 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,24 Prozent auf 77,01 USD), Apple (+ 2,97 Prozent auf 255,41 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 635,92 USD), Travelers (+ 1,44 Prozent auf 281,71 USD) und Amgen (+ 1,43 Prozent auf 349,69 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil 3M (-1,94 Prozent auf 159,52 USD), Boeing (-1,48 Prozent auf 248,43 USD), UnitedHealth (-1,30 Prozent auf 351,64 USD), Merck (-0,72 Prozent auf 107,40 USD) und NVIDIA (-0,64 Prozent auf 186,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35 509 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,849 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at