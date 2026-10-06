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Index-Performance im Fokus 06.10.2026 22:34:28

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,49 Prozent stärker bei 51 521,28 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,923 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 51 199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51 267,90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 672,25 Punkte, das Tagestief hingegen 51 422,90 Zähler.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53 414,25 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 53 055,91 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 46 694,97 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,49 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 4,54 Prozent auf 117,94 USD), Walmart (+ 2,03 Prozent auf 107,20 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 256,29 USD), Nike (+ 1,91 Prozent auf 34,61 USD) und Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 863,44 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-2,09 Prozent auf 224,99 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 189,82 USD), UnitedHealth (-0,60 Prozent auf 376,32 USD), Honeywell Technologies (-0,59 Prozent auf 212,87 USD) und Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 86,17 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23 801 199 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5,123 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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