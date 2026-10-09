Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Index-Bewegung
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09.10.2026 16:02:12
Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,23 Prozent auf 51 350,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26,337 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,247 Prozent tiefer bei 51 105,04 Punkten in den Handel, nach 51 231,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 258,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 420,32 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,295 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 380,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 487,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 358,42 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,49 Prozent auf 383,89 USD), Amazon (+ 1,59 Prozent auf 258,10 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,23 Prozent auf 349,09 USD), Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 260,55 EUR) und Visa (+ 1,02 Prozent auf 378,93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-2,12 Prozent auf 333,19 USD), 3M (-1,61 Prozent auf 160,94 USD), American Express (-0,83 Prozent auf 305,54 USD), Sherwin-Williams (-0,78 Prozent auf 318,53 USD) und IBM (-0,50 Prozent auf 225,48 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 632 076 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,099 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|142,85
|-1,89%
|Alphabet C (ex Google)
|310,65
|1,04%
|Amazon
|234,35
|3,37%
|American Express Co.
|275,40
|0,36%
|Apple Inc.
|300,70
|-1,02%
|Home Depot
|259,45
|-1,52%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|202,45
|0,22%
|Nike Inc.
|31,01
|-0,02%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|Procter & Gamble Co.
|134,96
|0,52%
|Sherwin-Williams Co.
|285,20
|-0,31%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|328,80
|-0,24%
|UnitedHealth Inc.
|337,80
|2,43%
|Visa Inc.
|345,00
|2,99%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 654,95
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