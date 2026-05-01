Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Um 15:59 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,54 Prozent auf 49 921,17 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,612 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,79 Prozent leichter bei 48 762,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 652,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 725,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 922,24 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 565,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, einen Stand von 48 892,47 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Stand von 40 752,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,18 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 4,02 Prozent auf 282,25 USD), Merck (+ 3,66 Prozent auf 113,18 USD), Salesforce (+ 3,55 Prozent auf 182,80 USD), Cisco (+ 1,43 Prozent auf 92,81 USD) und Microsoft (+ 1,38 Prozent auf 413,41 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-5,21 Prozent auf 328,22 USD), UnitedHealth (-0,76 Prozent auf 367,65 USD), Amazon (-0,49 Prozent auf 263,77 USD), American Express (-0,49 Prozent auf 321,48 USD) und Johnson Johnson (-0,47 Prozent auf 228,76 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 964 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,332 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at