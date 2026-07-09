Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr 0,11 Prozent auf 52 405,98 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,109 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,783 Prozent auf 52 758,47 Punkte an der Kurstafel, nach 52 348,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 249,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 442,11 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,800 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50 872,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der Dow Jones 48 185,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 458,30 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 2,71 Prozent auf 116,90 USD), Goldman Sachs (+ 1,97 Prozent auf 1 049,93 USD), Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 963,09 USD), UnitedHealth (+ 1,14 Prozent auf 430,44 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,83 Prozent auf 333,38 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen IBM (-2,37 Prozent auf 294,89 USD), Salesforce (-2,35 Prozent auf 162,67 USD), Walt Disney (-1,76 Prozent auf 95,00 USD), Coca-Cola (-1,74 Prozent auf 81,95 USD) und Procter Gamble (-1,62 Prozent auf 146,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4 358 683 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,165 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,77 erwartet. Im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at