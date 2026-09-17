NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NASDAQ 100-Kursentwicklung 17.09.2026 18:01:39

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,67 Prozent auf 29 429,45 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,58 Prozent auf 29 401,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 945,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 444,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 305,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,86 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 29 995,38 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Wert von 29 670,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,75 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 9,10 Prozent auf 110,25 USD), Arm (+ 6,44 Prozent auf 259,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,39 Prozent auf 545,25 USD), Workday (+ 6,03 Prozent auf 199,08 USD) und Micron Technology (+ 5,66 Prozent auf 978,95 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Copart (-3,67 Prozent auf 29,69 USD), CoreWeave (-3,52 Prozent auf 80,42 USD), Axon Enterprise (-3,00 Prozent auf 454,37 USD), T-Mobile US (-2,80 Prozent auf 171,32 USD) und AppLovin (-2,75 Prozent auf 317,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 859 976 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,453 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 477,45 0,55% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 279,00 -3,09% AppLovin Corp
Arm Holdings 233,50 1,08% Arm Holdings
Axon Enterprise 395,80 0,35% Axon Enterprise
Copart Inc. 25,81 -0,14% Copart Inc.
CoreWeave 70,04 0,36% CoreWeave
CrowdStrike 213,45 -0,58% CrowdStrike
Intel Corp. 96,33 1,21% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,50 -0,28% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 861,90 1,11% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 192,02 0,45% NVIDIA Corp.
T-Mobile US 144,96 0,01% T-Mobile US
Workday Inc 171,26 -1,04% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 446,98 1,73%

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