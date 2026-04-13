Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 25 147,70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 25 069,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 116,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 999,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 195,45 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 24 380,73 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Wert von 25 741,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 18 690,05 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,232 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 6,76 Prozent auf 417,84 USD), Cadence Design Systems (+ 6,60 Prozent auf 283,19 USD), Atlassian (+ 6,44 Prozent auf 60,83 USD), Synopsys (+ 5,89 Prozent auf 415,33 USD) und Workday (+ 5,54 Prozent auf 118,73 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fastenal (-7,59 Prozent auf 45,44 USD), Kraft Heinz Company (-3,73 Prozent auf 22,20 USD), Keurig Dr Pepper (-3,03 Prozent auf 25,77 USD), Mondelez (-2,53 Prozent auf 57,51 USD) und Applied Materials (-1,91 Prozent auf 391,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 218 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,919 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,96 Prozent.

Redaktion finanzen.at