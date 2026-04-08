Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 2,91 Prozent stärker bei 24 905,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 3,48 Prozent auf 25 045,36 Punkte an der Kurstafel, nach 24 202,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 045,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 756,93 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 643,01 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 25 507,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 17 090,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 9,19 Prozent auf 244,97 USD), Applied Materials (+ 8,68 Prozent auf 385,06 USD), Intel (+ 8,37 Prozent auf 57,34 USD), ASML (+ 8,31 Prozent auf 1 414,99 USD) und KLA-Tencor (+ 7,62 Prozent auf 1 666,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Diamondback Energy (-5,39 Prozent auf 184,96 USD), Palantir (-2,02 Prozent auf 147,04 USD), Intuit (-1,89 Prozent auf 402,48 USD), Kraft Heinz Company (-1,34 Prozent auf 22,87 USD) und AppLovin (-1,26 Prozent auf 405,26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 895 772 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at