Arm Holdings Aktie

Arm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Kursentwicklung 28.01.2026 20:04:29

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 26 014,65 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,702 Prozent auf 26 121,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26 165,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 974,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Wert von 26 012,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 463,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,21 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), Microchip Technology (+ 7,82 Prozent auf 81,04 USD), NXP Semiconductors (+ 5,23 Prozent auf 241,43 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 429,35 USD) und Analog Devices (+ 4,57 Prozent auf 317,73 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-6,80 Prozent auf 568,71 USD), Palantir (-3,84 Prozent auf 159,33 USD), Arm (-3,77 Prozent auf 110,55 USD), PDD (-2,92 Prozent auf 103,79 USD) und lululemon athletica (-2,64 Prozent auf 181,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 909 089 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,778 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Analog Devices Inc. 266,15 0,26% Analog Devices Inc.
Arm Holdings 90,50 -1,63% Arm Holdings
Axon Enterprise 423,40 -8,59% Axon Enterprise
Intel Corp. 40,68 -0,31% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,25 -0,82% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 19,32 -0,30% Kraft Heinz Company
lululemon athletica IncShs 143,76 -4,66% lululemon athletica IncShs
Microchip Technology Inc. 66,24 -1,38% Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc. 363,55 -0,10% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 160,54 0,14% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 194,50 -2,75% NXP Semiconductors N.V.
Palantir 126,84 -3,73% Palantir
PDD Holdings (spons. ADRs) 85,60 -0,47% PDD Holdings (spons. ADRs)
Strategy (ex MicroStrategy) 118,95 -10,56% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 884,30 -0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen