Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|NASDAQ 100-Kursentwicklung
|
28.01.2026 20:04:29
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 26 014,65 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,702 Prozent auf 26 121,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26 165,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 974,66 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Wert von 26 012,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 463,04 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,21 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), Microchip Technology (+ 7,82 Prozent auf 81,04 USD), NXP Semiconductors (+ 5,23 Prozent auf 241,43 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 429,35 USD) und Analog Devices (+ 4,57 Prozent auf 317,73 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-6,80 Prozent auf 568,71 USD), Palantir (-3,84 Prozent auf 159,33 USD), Arm (-3,77 Prozent auf 110,55 USD), PDD (-2,92 Prozent auf 103,79 USD) und lululemon athletica (-2,64 Prozent auf 181,47 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 909 089 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,778 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Arm Holdings
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Arm Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|266,15
|0,26%
|Arm Holdings
|90,50
|-1,63%
|Axon Enterprise
|423,40
|-8,59%
|Intel Corp.
|40,68
|-0,31%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|24,25
|-0,82%
|Kraft Heinz Company
|19,32
|-0,30%
|lululemon athletica IncShs
|143,76
|-4,66%
|Microchip Technology Inc.
|66,24
|-1,38%
|Micron Technology Inc.
|363,55
|-0,10%
|NVIDIA Corp.
|160,54
|0,14%
|NXP Semiconductors N.V.
|194,50
|-2,75%
|Palantir
|126,84
|-3,73%
|PDD Holdings (spons. ADRs)
|85,60
|-0,47%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|118,95
|-10,56%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 884,30
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.