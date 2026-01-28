Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 26 014,65 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,702 Prozent auf 26 121,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26 165,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 974,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Wert von 26 012,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 463,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,21 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), Microchip Technology (+ 7,82 Prozent auf 81,04 USD), NXP Semiconductors (+ 5,23 Prozent auf 241,43 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 429,35 USD) und Analog Devices (+ 4,57 Prozent auf 317,73 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-6,80 Prozent auf 568,71 USD), Palantir (-3,84 Prozent auf 159,33 USD), Arm (-3,77 Prozent auf 110,55 USD), PDD (-2,92 Prozent auf 103,79 USD) und lululemon athletica (-2,64 Prozent auf 181,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 909 089 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,778 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.

